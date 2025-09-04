Donnerstag, 04. September 2025

zurück
Plus Osterburken

Die beiden Mehrfamilienhäuser sollen für alle Generationen sein

Ein "Römerblick" Am Finkenrain 15 soll im Frühjahr fertig werden. Es gibt jeweils zwölf Wohnungen.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Der Rohbau der beiden Mehrfamilienhäuser Am Finkenrain 15 in Osterburken steht, beim vorderen Haus sind bereits die Fenster eingebaut. Foto: D. Rechner

Osterburken. Der große Baukran ist nicht zu übersehen, und nicht nur das: An der Adresse Am Finkenrain 15 in Osterburken hat sich einiges getan seit dem Baubeginn der beiden terrassenförmigen Mehrfamilienhäuser im Januar 2024. Der Rohbau steht, beim vorderen Haus sind auch schon die Fenster eingebaut.

"Bis im Frühjahr sollen die zwei Häuser mit jeweils zwölf Wohnungen fertiggestellt

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.