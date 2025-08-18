Schwarzach. (RNZ/zg) "Gottes Geist weht, wo er will, das kann auch durch Onlinegottesdienste sein", ist Pfarrerin Angelika Schmidt anlässlich des 300. Mini-Videogottesdienstes aus dem Kleinen Odenwald überzeugt. Thema: "Plötzlich schmerzfrei".

Start war 2020 mit dem Beginn von Corona. Seitdem wurden die 15- bis 20-minütigen Videos mehr als 62.500 Mal besucht. "Wir werden auch weiterhin jede Woche ein Gottesdienstvideo produzieren, denn damit erreichen wir Menschen, die nicht in unsere Gottesdienste kommen", sagt die Journalistin und Theologin Schmidt.

Neue Kontakte seien entstanden, seelsorgerliche Gespräche, neue Identifikationen mit Kirche und Gemeinde. Außerdem dienten diese speziell für die sozialen Medien produzierten Gottesdienste seit Corona dem Gemeindeaufbau. Menschen hätten ihre Gabe entdeckt, selbst Gebete zu formulieren, beteiligen sich durch Ideen, Textlesungen, Musik. Andere erlebten, dass eigene Gotteserfahrungen schön und wichtig sein können für andere Menschen.

"Manche haben ein ganz eigenes Ritual entwickelt für den Umgang mit den Onlinegottesdiensten. Sie genießen die Stille des Morgens oder das gemeinsame Frühstück und schauen sonntags erst mal unseren Gottesdienst. Es ist für sie etwas anderes als die Fernsehgottesdienste, weil sie sich ganz persönlich angesprochen fühlen", beschreibt die Pfarrerin im Kleinen Odenwald. "Manche schauen auch erst so richtig aufmerksam in ihrem Urlaub, weil sie dann die Ruhe dazu haben."

Im neuesten Onlinegottesdienst, der seit Samstag abrufbar ist, sind auch Urlaubsbilder mit Lieblingsorten von Menschen zu sehen, die zu den Zuschauenden der Gottesdienste gehören. "Mein Lieblingsort" nennt es Schmidt. Mitte August bis Mitte September werden drei Onlinegottesdienste mit Sommerthemen aus Südtirol gesendet.

Info: Die Onlinegottesdienste sind auf Youtube im Kanal der Kirchengemeinde Unterschwarzach zu sehen.