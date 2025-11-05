Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Die gute Stimmung passte zum erfreulichen Anlass: Unter reger Anteilnahme der Anwohner konnten die sanierten Ortsstraßen Zeilweg, Am Hackwald und Am Waldrand in Neunkirchen ihrer Bestimmung übergeben werden.

Die Straßen sind nun asphaltiert und mit höhengleichen Gehwegen, Schrammborden, Rinnen und Pflanzbeeteinfassungen aus