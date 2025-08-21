ForstBW stellte in Schwarzach neue Fallen für Wildschweine vor
In Baden-Württemberg kommen moderne Pig-Brig-Fallen zum Einsatz, um die Wildschweinpopulation tierschutzgerecht zu reduzieren und die Afrikanische Schweinepest einzudämmen.
Von Sebastian Schuch
Schwarzach. Sie ist zwar schon in Baden-Württemberg angekommen, die Verbreitung hält sich aber noch in Grenzen: die Afrikanische Schweinepest. 27 Fälle wurden bislang nachgewiesen, 15 in Mannheim und zwölf im Rhein-Neckar-Kreis. Die A6 habe eine Trennwirkung zwischen infizierten und nicht infizierten Wildschweinen, berichtete der Mannheimer
