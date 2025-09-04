Wenn Köche, Kellner und Co. Überstunden ohne Bezahlung leisten
Im Landkreis wurden im vergangenen Jahr 1,6 Millionen Überstunden geleistet. NGG warnt vor Abschaffung des Acht-Stunden-Tags.
Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Der Neckar-Odenwald-Kreis schiebt ordentlich Überstunden: Rund 1,6 Millionen Stunden haben Beschäftigte im vergangenen Jahr im Neckar-Odenwald-Kreis zusätzlich gearbeitet. Davon rund 850.000 Überstunden zum Nulltarif – ohne Bezahlung. Das geht aus dem "Arbeitszeit-Monitor" hervor, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+