Donnerstag, 04. September 2025

zurück
Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Wenn Köche, Kellner und Co. Überstunden ohne Bezahlung leisten

Im Landkreis wurden im vergangenen Jahr 1,6 Millionen Überstunden geleistet. NGG warnt vor Abschaffung des Acht-Stunden-Tags.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 44 Sekunden
54 Prozent der geleisteten Überstunden in Hotels, Restaurants und Gaststätten wurden nicht bezahlt. Symbolfoto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Der Neckar-Odenwald-Kreis schiebt ordentlich Überstunden: Rund 1,6 Millionen Stunden haben Beschäftigte im vergangenen Jahr im Neckar-Odenwald-Kreis zusätzlich gearbeitet. Davon rund 850.000 Überstunden zum Nulltarif – ohne Bezahlung. Das geht aus dem "Arbeitszeit-Monitor" hervor, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.