Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) "Wir haben in den vergangenen Jahren wirklich viel Geld in den Erhalt unserer Kreisstraßen investiert", sagte Landrat Dr. Achim Brötel in der Sitzung des Kreistagsausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr am Montagabend in Oberwittstadt. Das 2012 beschlossene Erhaltungskonzept für die Kreisstraßen bezeichnete er als eine der besten Grundsatzentscheidungen,