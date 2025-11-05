Mittwoch, 05. November 2025

Der Kreis investiert weiter in seine Straßen

Das Deckenprogramm 2026 wurde vorgestellt und auf fertiggestellte Maßnahmen geblickt. Der allgemeiner Zustand habe sich "deutlich verbessert", heißt es.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 16 Sekunden
Das 2012 beschlossene Erhaltungskonzept für die Kreisstraßen hat sich bewährt. 2026 stehen Deckenmaßnahmen im bereits begonnenen zweiten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Schlierstadt an. Foto: dore

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) "Wir haben in den vergangenen Jahren wirklich viel Geld in den Erhalt unserer Kreisstraßen investiert", sagte Landrat Dr. Achim Brötel in der Sitzung des Kreistagsausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr am Montagabend in Oberwittstadt. Das 2012 beschlossene Erhaltungskonzept für die Kreisstraßen bezeichnete er als eine der besten Grundsatzentscheidungen,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
