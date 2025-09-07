Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Sieben Wochen lang dreht sich im Neckar-Odenwald-Kreis alles um "Bio aus Baden-Württemberg" bei den landesweiten Öko-Aktionswochen von Montag, 8. September, bis Sonntag, 26. Oktober. Das Engagement und die Arbeit für die ökologische Agrar- und Ernährungswirtschaft sollen auch im Neckar-Odenwald-Kreis für Jung und Alt mit allen Sinnen sichtbar, erlebbar und begreifbar gemacht werden.

"Ich freue mich wirklich sehr, dass in Kooperation mit fünf regionalen Bio-Betrieben dieses Jahr ein bunter Strauß an Aktionen angeboten werden kann", so Ruth Weniger, Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald.

Den Auftakt macht am Dienstag, 16. September, der Workshop "Wildkräuterküche" mit Regina Binkele vom "Kräuter- und Heilpflanzen-Labyrinth an der Scheuer" in Hochhausen. Allerlei Blätter, Blüten und Knospen von Wildkräutern werden zu einem feinen Menü verarbeitet.

Drei weitere Kochworkshops finden unter der Leitung von Küchenmeister Heribert Vogler statt. Am Dienstag, 23. September, dreht sich alles um den "Odenwälder Tofu". Vogler zeigt, wie vielfältig Tofu zubereitet werden kann. Außerdem beantwortet Yanli Haaf von der Tofu-Manufaktur Haaf in Muckental Fragen rund um die Produktion von Tofu und gibt Tipps zur Verarbeitung.

Ein Kochworkshop mit Beteiligung der Ölmühle Walter aus Ravenstein findet am Mittwoch, 24. September, statt. Der Kurs startet mit einer Ölverkostung und Infos zu den Inhaltsstoffen und Eigenschaften der wertvollen Bio-Speiseöle. Im praktischen Teil werden Dressings, Marinaden, Mayonnaisen und Aufstriche hergestellt. Die Öle bieten dabei spannende Geschmackserlebnisse in Kombination mit den regionalen Bio-Spezialitäten wie Grünkern, Linsen, Fleisch und Tofu. Am Mittwoch, 15. Oktober, wird der Workshop "Rund um den Odenwälder Tofu" wiederholt.

Die Kochworkshops beginnen jeweils um 18 Uhr und finden in der Lehrküche des Landratsamtes in Buchen, Präsident-Wittemann-Straße 14, statt. Eine Anmeldung ist per E-Mail an biomusterregion@neckar-odenwald-kreis.de erforderlich.

Im Oktober lädt die Bio-Musterregion zu Aktionen und Besichtigungen bei drei Bio-Betrieben ein: Am Welt-Ei-Tag, Freitag, 10. Oktober, startet um 15 Uhr ein Betriebsrundgang bei der Odenwälder Bioinsel in Muckental. Highlight ist die Station am Hühnermobil mit allerlei Infos zur Bio-Hühnerhaltung, zu Bruderhähnen und den Alpakas, den Aufpassern am Hühnermobil. Zum Abschluss des Nachmittags können die Spezialitäten des Betriebs wie Lupinenkaffee, Grüne Linsen und Hirse aus dem Odenwald verkostet werden.

Neues und altes Wissen zur Wirkung und Anwendung vergessener und altbekannter Kräuter vermittelt die Phytopraktikerin Regina Binkele am Sonntag, 12. Oktober, 10 Uhr, beim Rundgang durch das Kräuter- und Heilpflanzen-Labyrinth in Hochhausen. Danach können beim "Imbiss aus dem Kräutergarten" mit frisch gebackenem Brot süße und salzige Aufstriche, Tee, Sirup und Säfte verkostet werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, eigenes Kräutersalz herzustellen oder eine eigene Teemischung zu kreieren.

Am Welttag des Brotes, Donnerstag, 16. Oktober, lädt die Biobackstube "Fritze Beck" in Großeicholzheim ab 17 Uhr zu einem ganz besonderen Genuss-Abend in der Backstube ein. Jeder Teilnehmer backt sein eigenes Brot aus regionalen Bio-Zutaten. Während der Teig ruht, wird die Bäckerei erkundet. Später, während das Brot backt, wird eine Auswahl der vielen Brotsorten verkostet. Zum Schluss kann jeder sein eigenes Brot mit nach Hause nehmen.

Für die Betriebsbesuche ist eine Anmeldung per E-Mail an biomusterregion@neckar-odenwald-kreis.de erforderlich.

Im Aktionszeitraum beteiligt sich die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald außerdem auch noch mit Infoständen am Naturparkmarkt in Limbach am Sonntag, 21. September, an der AOK-Kochshow in der Stadthalle Buchen am Mittwoch, 24. September, sowie auch am Bauernmarkt Mudau am Sonntag, 19. Oktober.