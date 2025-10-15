Mudau. (lm) "Gestern erforschen. Heute erleben. Morgen gestalten." – Dieses Motto haben sich die Verantwortlichen des Mudauer Heimat- und Verkehrsvereins, kurz HVV, nicht nur auf die Fahne geschrieben, sondern sie werden ihm mit einer wahren Fülle an Aktivitäten seit mittlerweile 50 Jahren immer wieder aufs Neue gerecht. Und sie bewiesen es auch bei ihrer hervorragend besuchten Jubiläumsfeier