Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Mudau

HVV Mudau feierte 50-jähriges Bestehen

Ein halbes Jahrhundert gelebte Heimatliebe: Beim Jubiläumsabend gab es einen Rückblick und zahlreiche Ehrungen.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 24 Sekunden
Ehrenmitglied Willi Müller mit Klemens Schork und Markus Hohn. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) "Gestern erforschen. Heute erleben. Morgen gestalten." – Dieses Motto haben sich die Verantwortlichen des Mudauer Heimat- und Verkehrsvereins, kurz HVV, nicht nur auf die Fahne geschrieben, sondern sie werden ihm mit einer wahren Fülle an Aktivitäten seit mittlerweile 50 Jahren immer wieder aufs Neue gerecht. Und sie bewiesen es auch bei ihrer hervorragend besuchten Jubiläumsfeier

