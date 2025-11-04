Von Sebastian Schuch und Heiko Schattauer

Mosbach. Auch wenn an der ein oder anderen Stelle noch ein bisschen Nacharbeit notwendig ist: Mit der Freigabe der frisch sanierten – und einigermaßen überraschend ausgebauten – Bundesstraße B27 in Mosbach endete eine vier Monate währende Leidenszeit für geduldig pendelnde Verkehrsteilnehmer. Zwischen allerlei Warnbaken und