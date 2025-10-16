Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Marodes Rathaus Hirschhorn

Durchsickerndes Regenwasser nützt nur den Pflanzen

Das Dach des Rathauses muss dringend saniert werden. Die Nässe geht an die Bausubstanz. Die Stadtverordneten diskutieren die weiteren Möglichkeiten.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 29 Sekunden
Durch solche Risse dringt bei Regen schnell Wasser durchs Rathausdach. Foto: G. Müller/privat

Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Wenn Bürgermeister Martin Hölz zum Gespräch empfängt, führt er gern in ein kleines Besprechungszimmer unterm Dach des Rathauses von Hirschhorn. Dort tagt auch der Magistrat der Stadt. Es ist hell und ruhig. Grünpflanzen sorgen für ein gutes Raumklima. Sie stehen in dicken schwarzen Bottichen und gedeihen, stets gut gewässert, prächtig.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
zu unseren Autoren  
