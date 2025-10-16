Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Wenn Bürgermeister Martin Hölz zum Gespräch empfängt, führt er gern in ein kleines Besprechungszimmer unterm Dach des Rathauses von Hirschhorn. Dort tagt auch der Magistrat der Stadt. Es ist hell und ruhig. Grünpflanzen sorgen für ein gutes Raumklima. Sie stehen in dicken schwarzen Bottichen und gedeihen, stets gut gewässert, prächtig.