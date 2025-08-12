Limbach. (mh) Es ist Pflicht – aber auch eine große Chance: die kommunale Wärmplanung. Für viele Experten ist sie der wichtigste Baustein für eine funktionierende Energiewende. Die landkreiseigene Energieagentur EAN unter Leitung von Dipl.-Ing. Uwe Ristl hatte dieser Tage die Bürgermeister des Neckar-Odenwald-Kreises zu einer Vortragsveranstaltung nach Limbach eingeladen.

Dr. Klaus