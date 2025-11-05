Höpfingen. (adb) Zum Gewerbegebiet umfunktioniert wird die ehemalige Nike-Stellung im Gewann "An den Rübenäckern". Wie Bürgermeister Christian Hauk am Montag in der Sitzung des Gemeinderats erklärte, sei die Baureifmachung der 16 800 Quadratmeter großen Fläche derzeit im Gange.

Der ELR-Förderantrag für die Versickerungsfläche sei bewilligt worden. Damit sich weitere Unternehmen vor Ort