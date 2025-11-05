Mittwoch, 05. November 2025

Ehemalige Nike-Stellung wird Gewerbegebiet

Eine Realisierung vor dem Jahr 2027 sei eher unrealistisch, heißt es aus dem Gemeinderat.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Die ehemalige Nike-Stellung auf dem Leutschenberg südlich von Höpfingen soll in ein Gewerbegebiet umgewandelt werden. Für die Ertüchtigung des Areals hat der Gemeinderat Mittel in den Haushalt für 2024 eingestellt. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Zum Gewerbegebiet umfunktioniert wird die ehemalige Nike-Stellung im Gewann "An den Rübenäckern". Wie Bürgermeister Christian Hauk am Montag in der Sitzung des Gemeinderats erklärte, sei die Baureifmachung der 16 800 Quadratmeter großen Fläche derzeit im Gange.

Der ELR-Förderantrag für die Versickerungsfläche sei bewilligt worden. Damit sich weitere Unternehmen vor Ort

