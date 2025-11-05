Höpfingen. (adb) Nur wenige Monate, nachdem der Höpfinger Gemeinderat eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage abgelehnt hatte, stand am Montag ein ähnliches Thema auf der Agenda der Ratssitzung: Valentin Schulte (ABO Energy, Wiesbaden) stellte das Projekt eines Batteriespeichers vor, der in unmittelbarer Nähe zum Höpfinger Umspannwerk auf dem Kornberg errichtet werden könne. Das 1996 gegründete