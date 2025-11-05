Mittwoch, 05. November 2025

Plus Höpfingen

ABO Energy will Batteriespeicher bauen

Das Projekt wurde in der Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Die Realisierung erfolgt frühestens 2028/29.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Die Firma ABO Energy aus Wiesbaden will in der Nähe des Umspannwerks auf dem Kornberg einen Batteriespeicher bauen. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Nur wenige Monate, nachdem der Höpfinger Gemeinderat eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage abgelehnt hatte, stand am Montag ein ähnliches Thema auf der Agenda der Ratssitzung: Valentin Schulte (ABO Energy, Wiesbaden) stellte das Projekt eines Batteriespeichers vor, der in unmittelbarer Nähe zum Höpfinger Umspannwerk auf dem Kornberg errichtet werden könne. Das 1996 gegründete

