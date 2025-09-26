Lage an Erfa trotz Hochwasser-Warnung "entspannt"
Die Hochwasservorhersagezentrale meldete bisher eine nur "mäßige Hochwassergefährdung". Die Pegel sind nach dem sprunghaften Anstieg schnell wieder gesunken.
Hardheim. (jam) Heftiger Regen hat am Mittwoch weiten Teilen Baden-Württembergs zugesetzt. Das hat für den Raum Hardheim die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg auf den Plan gerufen. "Im Einzugsgebiet der Mainzuflüsse Tauber und Erfa besteht gemäß Modellberechnung eine mäßige Hochwassergefährdung", teilte die Behörde am Mittwochabend allen Nutzern von Warn-Apps mit.
Laut der
