Investor für Erfapark steht bereit
Der gebürtige Donebacher Egon Scheuermann bestätigt seine Kaufabsicht. Keine Hoffnung für Mieter.
Hardheim. (jam) Viele Hardheimer befürchten, dass dem Erfapark nach der Insolvenz der Firma Schoofs das gleiche Schicksal blüht wie dem Glashaus: als Schandfleck im Herzen Hardheims vor sich hinzusiechen. Doch es gibt Hoffnung für die marode Immobilie – wenn auch nicht für ihre letzten verbliebenen Bewohner.
Egon Scheuermann, ein Mannheimer Investor, aufgewachsen in Donebach, bestätigt
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+