Montag, 08. September 2025

Plus Hardheim

Investor für Erfapark steht bereit

Der gebürtige Donebacher Egon Scheuermann bestätigt seine Kaufabsicht. Keine Hoffnung für Mieter.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 16:34 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
Der langsame Verfall des Erfaparks scheint abgewendet. Nach der Insolvenz von Schoofs Immobilien steht mit dem Mannheimer Egon Scheuermann nun ein neuer Investor in den Startlöchern. Doch zunächst müssen die Mieter das Gebäude verlassen. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) Viele Hardheimer befürchten, dass dem Erfapark nach der Insolvenz der Firma Schoofs das gleiche Schicksal blüht wie dem Glashaus: als Schandfleck im Herzen Hardheims vor sich hinzusiechen. Doch es gibt Hoffnung für die marode Immobilie – wenn auch nicht für ihre letzten verbliebenen Bewohner.

Egon Scheuermann, ein Mannheimer Investor, aufgewachsen in Donebach, bestätigt

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
