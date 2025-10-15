Altbürgermeister Heribert Fouquet nach schwerer Krankheit gestorben
Fouquet hatte das Wohl Hardheims auch nach seiner Amtszeit von 1998 bis 2014 immer im Blick. Am Sonntag starb er im Alter von 73 Jahren.
Hardheim. (rüb/adb) "Ich kann ohne Groll, sondern mit Zufriedenheit auf eine erfüllende Zeit als Bürgermeister zurückblicken", hatte Heribert Fouquet anlässlich seines 65. Geburtstags im Jahr 2016 im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung betont. Zugleich hatte er zuversichtlich nach vorne geblickt und von vielen Plänen für den Ruhestand berichtet. Nicht alle ließen sich verwirklichen: Nach