Mittwoch, 15. Oktober 2025

zurück
Plus Hardheim

Altbürgermeister Heribert Fouquet nach schwerer Krankheit gestorben

Fouquet hatte das Wohl Hardheims auch nach seiner Amtszeit von 1998 bis 2014 immer im Blick. Am Sonntag starb er im Alter von 73 Jahren.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 15:15 Uhr 2 Minuten, 48 Sekunden
Heribert Fouquet ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb/adb) "Ich kann ohne Groll, sondern mit Zufriedenheit auf eine erfüllende Zeit als Bürgermeister zurückblicken", hatte Heribert Fouquet anlässlich seines 65. Geburtstags im Jahr 2016 im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung betont. Zugleich hatte er zuversichtlich nach vorne geblickt und von vielen Plänen für den Ruhestand berichtet. Nicht alle ließen sich verwirklichen: Nach

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.