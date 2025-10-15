Hardheim. (rüb/adb) "Ich kann ohne Groll, sondern mit Zufriedenheit auf eine erfüllende Zeit als Bürgermeister zurückblicken", hatte Heribert Fouquet anlässlich seines 65. Geburtstags im Jahr 2016 im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung betont. Zugleich hatte er zuversichtlich nach vorne geblickt und von vielen Plänen für den Ruhestand berichtet. Nicht alle ließen sich verwirklichen: Nach