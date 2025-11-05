Mittwoch, 05. November 2025

Plus Glashofen

Ausbau-Arbeiten liegen im Zeitplan

Die Asphaltdeckschicht wird am heutigen Donnerstag eingebaut. Das Projekt kostet rund 900.000 Euro.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 52 Sekunden
Die Firma Konrad Bau hat am Montag mit dem Einbau des Asphalts auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Glashofen und Reinhardsachsen begonnen. Foto: Ralf Scherer

Glashofen. (rjs) Sechs Wochen nach Baubeginn sind die Arbeiten zum Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Glashofen und Reinhardsachsen weit fortgeschritten. Am Montag und Dienstag haben Mitarbeiter der Firma Konrad Bau (Lauda-Königshofen) die Tragschicht aus Asphalt auf der 1,5 Kilometer langen Strecke zwischen dem Ortsausgang von Glashofen und der Abzweigung zum Ferien- und

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Ralf Scherer
Redakteur
zu unseren Autoren  
