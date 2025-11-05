Ausbau-Arbeiten liegen im Zeitplan
Die Asphaltdeckschicht wird am heutigen Donnerstag eingebaut. Das Projekt kostet rund 900.000 Euro.
Glashofen. (rjs) Sechs Wochen nach Baubeginn sind die Arbeiten zum Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Glashofen und Reinhardsachsen weit fortgeschritten. Am Montag und Dienstag haben Mitarbeiter der Firma Konrad Bau (Lauda-Königshofen) die Tragschicht aus Asphalt auf der 1,5 Kilometer langen Strecke zwischen dem Ortsausgang von Glashofen und der Abzweigung zum Ferien- und