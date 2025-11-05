Glashofen. (rjs) Sechs Wochen nach Baubeginn sind die Arbeiten zum Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Glashofen und Reinhardsachsen weit fortgeschritten. Am Montag und Dienstag haben Mitarbeiter der Firma Konrad Bau (Lauda-Königshofen) die Tragschicht aus Asphalt auf der 1,5 Kilometer langen Strecke zwischen dem Ortsausgang von Glashofen und der Abzweigung zum Ferien- und