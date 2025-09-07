Von Andreas Hanel

Sennfeld. "Jüdisches Leben ist mehr als Verfolgungsgeschichte", ist Valentina Munz überzeugt. Und dementsprechend will sie als Nachfolgerin von Reinhart Lochmann, der jahrelang die Sennfelder Gedenkstätte in der ehemaligen Synagoge geleitet hat, nun neue Akzente in der Erinnerungskultur bezüglich des jüdischen Lebens in Sennfeld setzen.

Das fachliche Know-How dazu bringt sie allemal mit: Sie habe sich seit jeher für das Leben der Juden interessiert, sagt sie im Gespräch mit der RNZ. So nimmt es nicht wunder, dass sie schließlich Judaistik studierte. Anschließend promovierte sie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und wie es der Zufall – beziehungsweise in diesem Fall die Liebe – so will, zog es sie 2014 nach Sennfeld.

Valentina Munz’ Vorgänger, Reinhart Lochmann, hat viele Dokumente – u. a. über das Leben der Juden in Sennfeld – zusammengetragen. Foto: Andreas Hanel

Hier "wurde ich von verschiedenen Personen angesprochen, ob ich die Arbeit von Reinhart Lochmann fortführen wolle", berichtet Valentina Munz. Und so machte sie sich ans Werk, der Erinnerungsstätte neues Leben einzuhauchen.

Dabei arbeitet sie unter anderem mit dem Gedenkstättenverbund Neckar-Odenwald zusammen, den sie als "echten Glücksfall" bezeichnet. Daneben hat sie begonnen, sämtliche Dokumente zu sichten, um sie dann zu inventarisieren und zu digitalisieren.

Neben diesen Grundlagen ist Valentina Munz aber auch der pädagogische Auftrag wichtig. "Meine Aufgabe ist es, etwas für Gruppen im Allgemeinen und für Schüler im Besonderen zu schaffen", erklärt sie. "Mein Wunsch ist es, dass jeder Schüler aus Adelsheim oder Osterburken einmal im Leben die Synagoge hier in Sennfeld besucht hat."

Dies sei insofern wichtig, als es nach den Deportationen im Dritten Reich vor Ort keine jüdische Gemeinde mehr gibt. "Das jüdische Leben spielt keine Rolle mehr", so Munz. Und damit es nicht ganz aus dem kollektiven Gedächtnis gerät, setzt sie auf eine andere Herangehensweise.

Sie möchte die Diversität des jüdischen Lebens in den Mittelpunkt stellen. "Es soll nicht nur auf den Nationalsozialismus reduziert werden", sagt Valentina Munz. Vielmehr sollen die verschiedenen Lebensläufe der Juden, die einst in Sennfeld gelebt haben, an Bedeutung gewinnen.

Der Vorteil dieses Ansatzes: Die Lebensläufe sind besonders für Schüler nicht nur anschaulich, sondern auch greifbar. "Hier kann man ganz viel aufzeigen", ist sich Valentina Munz sicher.

Zwei Mikwen sind in der ehemaligen Synagoge noch erhalten. Unter der Federführung von Valentina Munz soll die Gedenkstätte ein neues Konzept erhalten. Fotos: Andreas Hanel

Überhaupt: "Wir müssen das, was wir hier vor Ort haben, in den Fokus rücken." So kann sie sich neben Führungen durch die ehemalige Synagoge, in der unter anderem zwei Mikwen für das Tauchbad zur rituellen Reinigung an das Leben der Juden erinnern, auch einen Dorfrundgang vorstellen. Didaktisch wertvoll sind auch Veranstaltungen – zum Beispiel mit Klezmer-Gruppen oder Vorträgen zu verschiedenen Themen, die Valentina Munz in der ehemaligen Synagoge ebenfalls etablieren möchte.

Mit den Angeboten soll auch das Demokratieverständnis der Schüler gefördert werden, erklärt Valentina Munz. "Gerade in der heutigen Zeit, wo unsere Demokratie herausgefordert wird, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass dies auch für die junge Generation durch eine Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte in Deutschland stattfindet."

Dabei gehe es darum, jüdische Geschichte als zentralen Teil der deutschen bzw. europäischen Geschichte zu sehen und nicht nur als Opfer-Täter-Geschichte zu begreifen. Jüdische Geschichte in Deutschland sollte mit aktuellen Diskursen über Diskriminierung, Sicherheit und Zivilcourage verknüpft werden.

"Zudem sind Schülerinnen und Schüler vor allem durch Social Media heute zahlreichen ungefilterten Informationen und Fake News ausgesetzt, so dass eine Auseinandersetzung mit der jüdisch-deutschen Geschichte den Blick dafür stärken kann, Stereotypen zu hinterfragen sowie mehr Fokus auf Fakten und Quellen zu legen", so Valentina Munz.

Um für all dies eine geeignete Struktur und Konzeptionierung zu schaffen – und schließlich auch umzusetzen, ist man in Sennfeld unter anderem auf finanzielle Mittel angewiesen. Deshalb fordert die Judaistin von der Politik Unterstützung durch entsprechende Fördermittel.

Neben einer finanziellen Unterstützung bedarf es aber auch der Mitarbeit engagierter Bürger. Denn schließlich hat Valentina Munz als zweifache Mutter neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Leiterin der Gedenkstätte auch noch einen regulären Job.

Allerdings: "Es ist schwierig, Ehrenamtliche zu finden", sagt sie. Dennoch ist es ihr gelungen, einen Arbeitskreis mit rund einem halben Dutzend Personen ins Leben zu rufen. Hier soll ein "sinnvolles und tragfähiges Konzept" erarbeitet werden. "Jeder, der interessiert ist, ist willkommen", wirbt Valentina Munz. Vorwissen sei nicht vonnöten, vielmehr seien kreative Ideen gefragt. "Das Spannende ist, dass noch nichts feststeht", so die Gedenkstättenleiterin. Es besteht also viel Raum für Kreativität.

Die Leitlinien für das Konzept wurden im Rahmen einer Potenzialanalyse festgelegt, deren Ergebnisse im Juli vorgestellt wurden. Es sollen Entwicklungsmöglichkeiten identifiziert und ein Modulsystem mit Handlungsschritten entwickelt werden. Das Ziel: die ehemalige Synagoge zu einem Bildungsraum mit pädagogischem Konzept und zeitgemäßer Ausstellung zu machen. Das Wie wird nun im gemeinsamen Austausch im Arbeitskreis eruiert. Parallel wird an einer Homepage gearbeitet, die noch in diesem Jahr an den Start gehen soll.

Wer mehr über die Arbeit von Valentina Munz und die Zukunft der Gedenkstätte erfahren möchte, hat dazu am "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 14. September, die Möglichkeit. Denn auch die Gedenkstätte nimmt an der bundesweiten Aktion teil: Von 15 bis 18 Uhr öffnet sie ihre Türen für interessierte Besucher. Eine Führung findet um 15 Uhr mit Valentina Munz statt. Treffpunkt ist an der Synagoge. Die Besucher lernen die einzelnen Teile des Bauwerks kennen und erfahren einiges über das frühere jüdische Leben im Dorf. Zudem wird auch ein Blick auf die zukünftige Ausrichtung der Gedenkstätte geworfen.

Info: Wer sich an der Arbeit rund um die Gedenkstätte beteiligen oder Weiteres erfahren möchte, kann sich per E-Mail an synagoge_sennfeld@yahoo.com melden.