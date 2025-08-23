Von Moritz Bayer

Eberbach/Waldbrunn. Aus einer Grippe wurde ein Albtraum. Anfang des Jahres hatte Svea Fischer eine Woche lang hohes Fieber. Aber auch nach dessen Abklang klagte das Kind weiter über Übelkeit, war oft extrem erschöpft. Als sie Mitte Februar völlig verquollen aufwachte, gingen die Eltern mit ihr ins Krankenhaus. Es folgte eine Drainage, um das Wasser