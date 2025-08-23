Samstag, 23. August 2025

Plus Eberbach/Waldbrunn

Banges Warten auf ein Spenderherz für die 7-jährige Svea

Das Mädchen aus Oberdielbach kämpft ums Überleben. Die Spendenbereitschaft macht der Familie Hoffnung.

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 18 Sekunden
Svea begegnet auch der größten Herausforderung mit einem Lächeln. Foto: privat

Von Moritz Bayer

Eberbach/Waldbrunn. Aus einer Grippe wurde ein Albtraum. Anfang des Jahres hatte Svea Fischer eine Woche lang hohes Fieber. Aber auch nach dessen Abklang klagte das Kind weiter über Übelkeit, war oft extrem erschöpft. Als sie Mitte Februar völlig verquollen aufwachte, gingen die Eltern mit ihr ins Krankenhaus. Es folgte eine Drainage, um das Wasser

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
