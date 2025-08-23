Banges Warten auf ein Spenderherz für die 7-jährige Svea
Das Mädchen aus Oberdielbach kämpft ums Überleben. Die Spendenbereitschaft macht der Familie Hoffnung.
Von Moritz Bayer
Eberbach/Waldbrunn. Aus einer Grippe wurde ein Albtraum. Anfang des Jahres hatte Svea Fischer eine Woche lang hohes Fieber. Aber auch nach dessen Abklang klagte das Kind weiter über Übelkeit, war oft extrem erschöpft. Als sie Mitte Februar völlig verquollen aufwachte, gingen die Eltern mit ihr ins Krankenhaus. Es folgte eine Drainage, um das Wasser
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+