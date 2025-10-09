Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Eberbach

So lief das erste Treffen des KlimaKlubs

Viele kleine Schritte für einen großen Fußabdruck: Einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten und dabei noch Geld sparen.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Sie können aus ihrem persönlichen Erfahrungsschatz viele hilfreiche Tipps geben, wie jeder Einzelne Energie sparen und dabei das Klima schützen kann. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Was tun mit der ausgeförderten PV-Anlage? Wie erkenne ich die Stromfresser im Haushalt und was kostet es? Wie aufwendig ist der Austausch der Pumpe bei der Heizung? Fragen, die sich Betroffene stellen. Die Antworten können ihnen die Mitglieder des KlimaKlub Eberbach geben. Sie treffen sich erstmals am Freitag, 11. Oktober, von 11 bis 12.45 Uhr in

