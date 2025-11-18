Dienstag, 18. November 2025

Eberbach

Katze Unna braucht Zeit, Geduld und Liebe

Sie ist ein aufmerksamer kleiner Schatz. Wer will sie aufnehmen?

18.11.2025 UPDATE: 18.11.2025 04:00 Uhr 34 Sekunden
Unna ist sanft, aufmerksam und ein kleiner Schatz. Foto: privat

Eberbach. (by) Einige Katzen und Kater in der Obhut des Tierschutzvereins Eberbach warten darauf, dass sie ein neues Zuhause bekommen. Eine davon ist Unna – sanft, aufmerksam und ein kleiner Schatz.

Unna, geboren Mitte Mai, ist die Schwester von Hildegard, Tim und Theresia. Gemeinsam mit ihnen wurde sie zusammen mit ihrer verwilderten, frei lebenden Mutter in Sicherheit gebracht.

Mama Euphenia wurde nach ihrer Kastration wieder in die Freiheit entlassen, da sie sich nicht mehr an das Leben mit Menschen gewöhnen ließ. Unna hat etwas von der Scheu und Vorsicht ihrer Mutter übernommen.

Sie braucht daher Zeit, Geduld und liebevolle Zuwendung, bevor sie Vertrauen fasst und sich anfassen lässt. Hat man jedoch ihr Herz gewonnen, zeigt sie sich verspielt und genießt auch Streicheleinheiten.

Unna wünscht sich ein Zuhause mit einer bereits vorhandenen Katze – oder gerne gemeinsam mit einem ihrer Geschwister.

Info: Anfragen und Infos per E-Mail an Tierschutz1913@aol.com oder per WhatsApp an Claudia Agnes Henn (0175/7476007).

Peter Bayer
zu unseren Autoren  
