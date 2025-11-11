Dienstag, 11. November 2025

Eberbach

Kater Tim und seine Schwester suchen ein neues Zuhause

Es gibt wieder Fundkatzen zu vermitteln. Sie sind verspielt und voller Energie.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 36 Sekunden
Der sechs Monate alte Tim sucht ein neues Zuhause. Foto: privat

Eberbach. (by) Einige Katzen und Kater in der Obhut des Tierschutzvereins Eberbach warten darauf, dass sie ein neues Zuhause bekommen. Einer davon ist Tim – neugierig, verspielt und voller Energie.

Der junge Tim, geboren circa Mitte Mai, ist der Sohn einer verwilderten freilebenden Mutter, die wieder in die Freiheit entlassen wurde, nachdem die vier Kitten entwöhnt waren. Momentan lebt er zusammen mit seiner Schwester Hildegard auf einer privaten Pflegestelle, wo man ihn auch besuchen kann.

Tim ist ein aufgeweckter kleiner Kater, der neugierig seine Umgebung erkundet. Er liebt es, zu spielen, und hat dabei manchmal ganz lustige Ideen. Auch wenn er noch etwas vorsichtig gegenüber Unbekanntem ist, taut er auf und zeigt dann, dass er auch schmusen kann.

Tim sollte unbedingt Katzengesellschaft haben, am liebsten würde er mit Hildegard zusammen in sein neues Zuhause ziehen. Aber auch zu einer freundlichen vorhandenen Katze würde er gut passen.

Info: Anfragen und Infos per E-Mail an Tierschutz1913@aol.com oder per WhatsApp an Claudia Agnes Henn (0175/7476007).

