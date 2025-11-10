Montag, 10. November 2025

Plus Mückenloch

Treffer mit Betäubungspfeil - ausgebüxtes Rind ist nicht mehr bei Schafherde

Aktion mit Betäubungsgewehr glückte. Nun soll das Masttier auf einen Gnadenhof kommen.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 54 Sekunden
Die Zeit bei den Schafen endete für das Rind nach knapp einer Woche. Foto: Willenberg

Neckargemünd-Mückenloch. (cm) Es gibt gute Nachrichten vom ausgebüxten Rind, das nicht mehr alleine im Wald unterwegs sein wollte und sich einer Schafherde anschloss: Unbemerkt von der Öffentlichkeit glückte am Freitagnachmittag auf der Weide bei Mückenloch die mehrere Tage lang geplante Aktion, das Rind zu betäuben. So konnte es von der Schafherde getrennt und wieder in seinen Stall nach

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
