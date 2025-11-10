Montag, 10. November 2025

zurück
Plus Arztbesuch mitten im Einkaufszentrum

"S Medical-Room" im Kaufland in Neckarelz eröffnet

Es ist eine Art Hausarztpraxis mit Videosprechstunde der Sana Kliniken. Sie soll die Hausärzte in Mosbach ergänzen.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 16:50 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Hoffen auf einen Erfolg: Jonas Ehmig, René Wolf und Peter Silberhorn (v. l.) vor dem S Medical-Room im Kaufland in Neckarelz. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Neckarelz. Vor dem Einkauf noch mal eben schnell zum Arzt, das geht durch oft unvorhersehbare Wartezeiten nur selten mal eben schnell. Im Kaufland in Neckarelz soll genau das jetzt möglich sein. Hier haben die Sana Kliniken ihren ersten "S Medical-Room" für digitale Gesundheitsberatung eröffnet.

Rund um den Pressetermin am frühen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.