Freitag, 07. November 2025

Plus Eberbach

Bei Katzen kriegt der Tierschutzverein oft dreiste Anrufe

Acht Fundkatzen suchen ein neues Zuhause. Die "Aufnahmestation" bei der Vorsitzenden des Tierschutzvereins hat sich wieder gefüllt.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
Mehrere Katzen und Kater warten darauf, dass sie ein neues Zuhause bekommen. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Acht Katzen, die beiden jüngsten sind gerade einmal acht Wochen alt, sind derzeit wieder in der Obhut des "Tierschutzverein Eberbach respektiere Tiere e.V.", sechs davon bei Vorsitzender Claudia Agnes Henn. Sie warten dort auf eine neue Heimat bei einem tierfreundlichen Herrchen oder Frauchen. Denn der Aufenthalt hier soll nur ein Zuhause auf Zeit

