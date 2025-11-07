Von Peter Bayer

Eberbach. Acht Katzen, die beiden jüngsten sind gerade einmal acht Wochen alt, sind derzeit wieder in der Obhut des "Tierschutzverein Eberbach respektiere Tiere e.V.", sechs davon bei Vorsitzender Claudia Agnes Henn. Sie warten dort auf eine neue Heimat bei einem tierfreundlichen Herrchen oder Frauchen. Denn der Aufenthalt hier soll nur ein Zuhause auf Zeit