Freitag, 07. November 2025

Plus Wiesloch

Fürs Parken kann man an Automaten jetzt mit Handy bezahlen

Die Stadt stellt die neue Bezahlmöglichkeit an den Parkscheinautomaten vor. Bargeldzahlung funktioniert weiterhin.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Stellten die neue Bezahlmöglichkeit in der Hesselgasse vor (v.l.): Philipp Zimmermann von der Initiative „Smartparking“, Ahmet Duman und Benjamin Weick vom Ordnungsdienst, Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Mobilitätsmanagerin Stefanie Ihrig. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Wiesloch. Um seine Parkgebühren in Wiesloch zu bezahlen, braucht man nicht mehr zwingend Bargeld: Ab sofort kann man an den 28 Parkscheinautomaten der Stadt auch mit dem Mobiltelefon bezahlen.

Dafür kooperiert die Stadt mit "Smartparking", einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Unter ihrem Dach haben sich Handyparken-Anbieter

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
