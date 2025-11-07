Von Timo Teufert

Wiesloch. Um seine Parkgebühren in Wiesloch zu bezahlen, braucht man nicht mehr zwingend Bargeld: Ab sofort kann man an den 28 Parkscheinautomaten der Stadt auch mit dem Mobiltelefon bezahlen.

Dafür kooperiert die Stadt mit "Smartparking", einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Unter ihrem Dach haben sich Handyparken-Anbieter