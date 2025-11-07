Fürs Parken kann man an Automaten jetzt mit Handy bezahlen
Die Stadt stellt die neue Bezahlmöglichkeit an den Parkscheinautomaten vor. Bargeldzahlung funktioniert weiterhin.
Von Timo Teufert
Wiesloch. Um seine Parkgebühren in Wiesloch zu bezahlen, braucht man nicht mehr zwingend Bargeld: Ab sofort kann man an den 28 Parkscheinautomaten der Stadt auch mit dem Mobiltelefon bezahlen.
Dafür kooperiert die Stadt mit "Smartparking", einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Unter ihrem Dach haben sich Handyparken-Anbieter