Von Peter Bayer

Eberbach. "Im Schnitt haben wir immer so sechs bis zehn Katzen bei uns", sagt Claudia Agnes Henn. Einmal waren es sogar 20, darunter Neugeborene, die sie mit der Hand aufziehen mussten, erinnert sich die Vorsitzende des "Tierschutzverein Eberbach respektiere Tiere e.V.". Das bedeutete alle zwei Stunden Fläschchen geben – Tag und Nacht. Liebevoll kümmern sie und Wolodymyr Stalinskij-Henn sich um die kleinen aufgenommenen Stubentiger, bieten ihnen ein Zuhause auf Zeit.

Das soll es aber auch sein: Ein zeitlich begrenztes Zuhause für alle die Katzen, die gefunden und bei ihnen abgegeben wurden. Henns Hoffnung ist, für die Tiere eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer zu finden.

Kurz vor Weihnachten waren es sieben Katzen, um die sie sich kümmerten. Sechs hatten sie schon als Kitten gehabt: zwei Katzen und vier Kater, die jetzt zwischen sechs und acht Monate alt sind. Die siebte war jemandem in Rockenau zugelaufen. Versuche, den Besitzer ausfindig zu machen, blieben erfolglos, niemand hat sich gemeldet. Nachdem drei Tiere Anfang des Jahres vermittelt wurden, entspannte sich die Situation ein wenig. Doch nur für kurze Zeit, denn zwei neue Fundkatzen kamen schon wieder hinzu.

Die Katzenschutzverordnung, die am 1. Mai 2024 in Kraft getreten ist, hat schon etwas gebracht, sagt Henn. Die Leute seien sensibilisierter, würden gleich anrufen, wenn sie herumstreunende Katzen sehen. Dabei komme es aber hin und wieder auch zu Missverständnissen. "Wir sind kein Tierheim, wir arbeiten alle ehrenamtlich", betont sie. Zuständig sind sie für die Eberbacher Katzen und Kater, das Einzugsgebiet ist Eberbach und die Ortsteile. "Hotspots" seien die Ortsteile Pleutersbach und Rockenau.

Eigentlich sollten die beim Eberbacher Tierschutzverein angekommenen Katzen ja ins Tierheim Dallau kommen. Doch dies hat wegen Überlastung bereits im Januar einen Aufnahmestopp für Katzen verhängen müssen. So bleiben die Tiere erst einmal hier, werden – wenn sie alt genug sind – kastriert und gechipt. Die Tierarztkosten übernimmt die Stadt Eberbach. "Mit unseren geringen Mitgliedsbeiträgen könnten wir das gar nicht leisten", sagt die Vorsitzende der derzeit rund 160 Mitglieder zählenden Tierschutzverein Eberbach.

Unterbringung und Ernährung übernimmt dann wieder der Verein. Da schwärmt Henn von der tollen Unterstützung. "Auf die Eberbacherinnen und Eberbacher können wir uns verlassen, sie spenden sehr viele, auch hochwertige, Sachen." Neben Futter sind dies auch Geld- und Sachspenden wie Kratzbäumchen oder Spielzeuge.

Bevor der Verein ein Tier abgibt, müssen die Interessenten ein "Vorkontrollformular" ausfüllen, Name, Adresse und ein paar andere Angaben machen. Dabei können sie sich Gedanken machen, was mit dem gewünschten neuen vierbeinigen Mitbewohner auf sie zukommt. Zeitnah gibt es noch eine "Vorkontrolle", wo überprüft wird, ob die Angaben stimmen und sich der "große Garten mit viel Auslauf" nicht als kleiner Hinterhof entpuppt. "Wir schauen auch, ob das Tier eine Rückzugsmöglichkeit hat, ob die Leute vielleicht vorher schon Tiere hatten", sagt Henn. Eine halbe Stunde dauert so ein Besuch in etwa. Wird das Familienalbum herausgekramt und bei Kaffee und Kuchen von den vorherigen Haustieren erzählt, kann es schon mal etwas länger dauern, weiß Claudia Henn aus eigener Erfahrung.

Fällt alles zur Zufriedenheit aus, kommt es zu einem Vermittlungsvertrag zwischen dem neuen Besitzer und dem Tierschutzverein. Der gibt die Daten an die Stadt weiter, die dem neuen Herrchen oder Frauchen eine Rechnung schickt. Da die Tiere bereits kastriert und gechipt sind – was mit einigen Kosten verbunden ist – ist die nicht ganz billig. Mit rund 250 Euro pro Katze darf man rechnen. Doch wer weiß, wie viel Freude so ein Schmusetiger machen kann, dem dürfte es das wert sein.

Info: Anfragen per E-Mail an Tierschutz1913@aol.com oder per WhatsApp an Claudia Agnes Henn (0175/7476007)