Itter Apotheke gibt Bekenntnis zum Standort ab
Renovierungs- und Umbauarbeiten in der Itter Apotheke sind abgeschlossen.
Eberbach. (crei) Am vergangenen Donnerstag wurde die Itter Apotheke offiziell wiedereröffnet. Nach rund dreiwöchigen Umbau- und Renovierungsarbeiten erstrahlt der Verkaufsraum in einem neuen Licht. Neues Ladeninterieur und ein helles freundliches Farbkonzept soll den Wohlfühlfaktor der Kunden erhöhen und die Attraktivität der Apotheke steigern.
Inhaberin Andrea Wohlers setzt auf mehr
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+