Eberbach. (crei) Am vergangenen Donnerstag wurde die Itter Apotheke offiziell wiedereröffnet. Nach rund dreiwöchigen Umbau- und Renovierungsarbeiten erstrahlt der Verkaufsraum in einem neuen Licht. Neues Ladeninterieur und ein helles freundliches Farbkonzept soll den Wohlfühlfaktor der Kunden erhöhen und die Attraktivität der Apotheke steigern.

Inhaberin Andrea Wohlers setzt auf mehr