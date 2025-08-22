Eberbach. (RNZ/dpa/msc/rl) Eine Explosion im Klausenweg führte am Freitagmittag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Das teilten die Beamten in einer ersten Meldung mit. Darüber hinaus ist auch von einer starken Rauchentwicklung die Rede.

Die Explosion hat sich offenbar gegen 11.30 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ereignet. Dabei wurde die Außenwand teilweise weggerissen. An zwei Seiten der Etage klaffen Löcher in den Wänden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person leicht und eine Person schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Nach der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde die schwerverletzte Person in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Ursache für die Explosion, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Verpuffung handelte, ist bislang noch unklar. Zur Überprüfung der Statik des Gebäudes wurde ein Baugutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Überprüfungsmaßnahmen wurden die Anwohner in Privatunterkünfte untergebracht. In dem Haus sind insgesamt 19 Menschen gemeldet. Für die Einsatzmaßnahmen wurde die Zufahrt zum Klausenweg gesperrt.

Nach Informationen aus Ermittlerkreisen wird davon ausgegangen, dass sich ein explosionsfähiges Gemisch entzündet hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion aufgenommen.

