Eric Skotkis Holz-E-Bike ist ein Hingucker auf den Straßen (plus Video)
Der 40-jährige Automechaniker hat das elektrische Fahrrad selbst entworfen und gebaut. Nach viel Zeit, Geld und Schweiß folgt nun der Traum der Selbstständigkeit.
Von Alissa de Robillard
Eberbach. Längst ist er kein Unbekannter mehr, wenn er mit seinem Fahrrad durch Eberbach fährt. Das E-Bike aus Holz ist ein absoluter Blickfang und beim genaueren Hinsehen fallen auch die vielen kleinen Details auf. Eric Skotki hat sein elektrisches Fahrrad selbst konstruiert, gebaut und fährt es inzwischen mit Stolz durch die Gegend.
