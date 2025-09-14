Sonntag, 14. September 2025

Plus Eberbach

Eric Skotkis Holz-E-Bike ist ein Hingucker auf den Straßen (plus Video)

Der 40-jährige Automechaniker hat das elektrische Fahrrad selbst entworfen und gebaut. Nach viel Zeit, Geld und Schweiß folgt nun der Traum der Selbstständigkeit.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Eric Skotki hat sich selbst ein knapp 3 Meter langes E-Woodbike gebaut, mit dem er inzwischen durch die Straßen von Eberbach fährt. Foto: Alissa de Robillard

Von Alissa de Robillard

Eberbach. Längst ist er kein Unbekannter mehr, wenn er mit seinem Fahrrad durch Eberbach fährt. Das E-Bike aus Holz ist ein absoluter Blickfang und beim genaueren Hinsehen fallen auch die vielen kleinen Details auf. Eric Skotki hat sein elektrisches Fahrrad selbst konstruiert, gebaut und fährt es inzwischen mit Stolz durch die Gegend.

"Mit

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Alissa de Robillard
Redakteurin
zu unseren Autoren  
