Von Alissa de Robillard

Eberbach. Längst ist er kein Unbekannter mehr, wenn er mit seinem Fahrrad durch Eberbach fährt. Das E-Bike aus Holz ist ein absoluter Blickfang und beim genaueren Hinsehen fallen auch die vielen kleinen Details auf. Eric Skotki hat sein elektrisches Fahrrad selbst konstruiert, gebaut und fährt es inzwischen mit Stolz durch die Gegend.

"Mit