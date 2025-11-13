Donnerstag, 13. November 2025

Plus Eberbach

Beim Martinsumzug wurde es wegen all der Teilnehmer eng

Der jährliche Umzug lockte wieder Hunderte aus ihren Häusern. Es herrschte eine heimelige Stimmung in den Straßen.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Beim Umzug wird die Kreativität der ganzen selbst gebastelten Laternen deutlich: In allen Farben strahlt es durch die Eberbacher Altstadt, dazu wird gesungen und sich ausgetauscht. Foto: Uta Förster

Von Uta Förster

Eberbach. Am Martinstag trafen sich auf Einladung des Bürger- und Heimatvereins Eberbach e.V. (BHV) wieder zahlreiche Kinder auf dem Schulhof der Dr.-Weiß-Grundschule, um gemeinsam mit der Laterne zu laufen.

"Bitte gehen Sie weiter auf den Hof. Hier vorn brauchen wir Platz für das Pferd!" Diese Anweisung musste mehrmals wiederholt werden, denn bei

