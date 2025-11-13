Beim Martinsumzug wurde es wegen all der Teilnehmer eng
Der jährliche Umzug lockte wieder Hunderte aus ihren Häusern. Es herrschte eine heimelige Stimmung in den Straßen.
Von Uta Förster
Eberbach. Am Martinstag trafen sich auf Einladung des Bürger- und Heimatvereins Eberbach e.V. (BHV) wieder zahlreiche Kinder auf dem Schulhof der Dr.-Weiß-Grundschule, um gemeinsam mit der Laterne zu laufen.
"Bitte gehen Sie weiter auf den Hof. Hier vorn brauchen wir Platz für das Pferd!" Diese Anweisung musste mehrmals wiederholt werden, denn bei