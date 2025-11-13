Von Uta Förster

Eberbach. Am Martinstag trafen sich auf Einladung des Bürger- und Heimatvereins Eberbach e.V. (BHV) wieder zahlreiche Kinder auf dem Schulhof der Dr.-Weiß-Grundschule, um gemeinsam mit der Laterne zu laufen.

"Bitte gehen Sie weiter auf den Hof. Hier vorn brauchen wir Platz für das Pferd!" Diese Anweisung musste mehrmals wiederholt werden, denn bei