Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es ist die Geschichte eines Eberbacher Geschäftes, das in der Nachkriegszeit den heimischen Einzelhandel prägte. Es ist die Erzählung, wie sich in der Innenstadt in den 1950er-Jahren ein neuer Laden gründete, der immer größer wurde.

Und wie Anfang des neuen Jahrhunderts der Internethandel dem Ganzen die Grundlage entzog und die Inhaber