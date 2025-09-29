BGB-Schüler haben starke Ideen für potenzielle Start-ups
30 Schüler stellten ihre kreativen Geschäftsideen für potenzielle Start-ups vor. "Electric Jewelry" überzeugte die Jury besonders.
Buchen. (tra) Wer ein Start-up gründen möchte, braucht eine innovative und überzeugende Geschäftsidee und muss kreative Wege finden, um das Produkt an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Wie das geht, konnten 30 Schüler des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) am Freitag ausprobieren: Das BGB nahm mit dem Seminarkurs Ökonomie der Jahrgangsstufe 12 und dem Leistungsfach Wirtschaft aus
