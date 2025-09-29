Montag, 29. September 2025

Plus Burghardt-Gymnasium Buchen

BGB-Schüler haben starke Ideen für potenzielle Start-ups

30 Schüler stellten ihre kreativen Geschäftsideen für potenzielle Start-ups vor. "Electric Jewelry" überzeugte die Jury besonders.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 39 Sekunden

Das Burghardt-Gymnasium in Buchen. Foto: Alexander Rechner/RNZ

Buchen. (tra) Wer ein Start-up gründen möchte, braucht eine innovative und überzeugende Geschäftsidee und muss kreative Wege finden, um das Produkt an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Wie das geht, konnten 30 Schüler des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) am Freitag ausprobieren: Das BGB nahm mit dem Seminarkurs Ökonomie der Jahrgangsstufe 12 und dem Leistungsfach Wirtschaft aus

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
