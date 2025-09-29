Buchen. (tra) Wer ein Start-up gründen möchte, braucht eine innovative und überzeugende Geschäftsidee und muss kreative Wege finden, um das Produkt an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Wie das geht, konnten 30 Schüler des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) am Freitag ausprobieren: Das BGB nahm mit dem Seminarkurs Ökonomie der Jahrgangsstufe 12 und dem Leistungsfach Wirtschaft aus

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote