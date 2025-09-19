Von Nina Trabold

Hainstadt. In wenigen Tagen beginnt der Ticketvorverkauf für die große Jubiläumsshow "Gasthaus Ambrosius" – ein Gemeinschaftsprojekt mit Tanz, Musik und Schauspiel. Die RNZ hat mit dem Autor und Initiator Michael Henk gesprochen, der Idee, Text und Organisation verantwortet und das Projekt als kreativer Kopf leitet.

Wie ist die