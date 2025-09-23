Henry Pfündel feiert heute seinen 75. Geburtstag
Die Faschenacht ist seine große Leidenschaft: Das "Narrhalla"-Urgestein gestaltet auch die "Marotte" des Narrenrings.
Buchen. (adb) Obwohl er unverkennbar "buchemerisch" spricht: Henry Pfündel ist gebürtiger Dresdner. In der sächsischen Metropole wurde er am 23. September 1950 geboren – um am heutigen Dienstag seinen 75. Geburtstag zu feiern.
Seit frühester Kindheit wohnt er in Buchen und ist wohlbekannt – vor allem aus dem Bereich der Faschenacht, die zu seinen großen Hobbys zählt: Bereits 1967 trat
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+