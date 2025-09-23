Buchen. (adb) Obwohl er unverkennbar "buchemerisch" spricht: Henry Pfündel ist gebürtiger Dresdner. In der sächsischen Metropole wurde er am 23. September 1950 geboren – um am heutigen Dienstag seinen 75. Geburtstag zu feiern.

Seit frühester Kindheit wohnt er in Buchen und ist wohlbekannt – vor allem aus dem Bereich der Faschenacht, die zu seinen großen Hobbys zählt: Bereits 1967 trat