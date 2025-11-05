Hainstadt. (adb) Hubert Bethäuser war ein Aktivposten zahlreicher Hainstadter Vereine: Das Ehrenamt hatte bei ihm einen sehr hohen Stellenwert inne, stets war er auch für ein freundliches Gespräch zu haben – immer zuvorkommend, immer höflich und in sich ruhend, eine angenehme Persönlichkeit.

Umso schwerer wiegt, dass er letzte Woche, nur wenige Monate vor seinem 70. Geburtstag, nach