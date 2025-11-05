Mittwoch, 05. November 2025

Hainstadt trauert um Hubert Bethäuser

Der 69-Jährige verstarb nach schwerer Krankheit. Das Ehrenamt lag ihm am Herzen. Viele Vereine wurden von ihm tatkräftig unterstützt.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 49 Sekunden
Hubert Bethäuser starb letzte Woche. Foto: RNZ

Hainstadt. (adb) Hubert Bethäuser war ein Aktivposten zahlreicher Hainstadter Vereine: Das Ehrenamt hatte bei ihm einen sehr hohen Stellenwert inne, stets war er auch für ein freundliches Gespräch zu haben – immer zuvorkommend, immer höflich und in sich ruhend, eine angenehme Persönlichkeit.

Umso schwerer wiegt, dass er letzte Woche, nur wenige Monate vor seinem 70. Geburtstag, nach

