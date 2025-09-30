Dienstag, 30. September 2025

"Bettenrennen" feiert beim Aktivsonntag Premiere

Am 12. Oktober findet die dritte Auflage statt. Das beliebte Bobby-Car-Rennen wird erweitert. Fachgeschäfte haben geöffnet.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Der Probedurchgang für das Bettenrennen hat schon mal geklappt. Foto: privat

Buchen. (tra) Aktivitäten, Gesundheit, Kulinarik und jede Menge Spaß stehen im Mittelpunkt des Buchener Aktivsonntags, der am Sonntag, 12. Oktober, sicherlich wieder zum Magneten für viele Besucherinnen und Besucher wird. Was alles geboten sein wird, stellte das Aktivsonntagsteam am Montag bei einem Pressegespräch im "Prinz Carl" vor.

Der Aktivsonntag, der den früheren Autosonntag

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
