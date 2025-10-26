Auf Sansenhecken gehen Innovation und Klimaschutz Hand in Hand
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken informierte sich über das Projekt der AWN zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen.
Von Rüdiger Busch
Buchen. "Hier wird nicht nur Abfall entsorgt, sondern in die Zukunft geblickt", lobte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) am Freitag bei ihrem Besuch auf der Deponie Sansenhecken in Buchen. Mit einer neuen Anlage zur Reduzierung der Methangas-Emissionen bestätigt die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises (AWN) ihren Ruf als