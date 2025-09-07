Aglasterhausen. (cao) Mehrere Stunden lang war die Bundesstraße B292 bei Aglasterhausen in der Nacht zum Sonntag voll gesperrt.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war kurz nach 22 Uhr ein BWM auf der Bundesstraße in Flammen aufgegangen. "Das Feuer hatten wir schnell unter Kontrolle", berichtet Burkhard Schulze, Gesamtkommandant der Feuerwehr Aglasterhausen.

Ort des Geschehens

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten forderten die Einsatzkräfte aus Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell und Neunkirchen allerdings bis 1.50 Uhr.