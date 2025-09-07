Sonntag, 07. September 2025

Aglasterhausen

BMW brannte aus – B292 voll gesperrt

Nach dem Feuerwehreinsatz dauerten die Aufräumarbeiten in der Nacht zum Sonntag mehrere Stunden.

07.09.2025 UPDATE: 07.09.2025 14:30 Uhr 15 Sekunden
Symbolfoto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Aglasterhausen. (cao) Mehrere Stunden lang war die Bundesstraße B292 bei Aglasterhausen in der Nacht zum Sonntag voll gesperrt.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war kurz nach 22 Uhr ein BWM auf der Bundesstraße in Flammen aufgegangen. "Das Feuer hatten wir schnell unter Kontrolle", berichtet Burkhard Schulze, Gesamtkommandant der Feuerwehr Aglasterhausen.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten forderten die Einsatzkräfte aus Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell und Neunkirchen allerdings bis 1.50 Uhr.

