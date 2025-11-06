Donnerstag, 06. November 2025

Plus Adelsheim/Crailsheim

WLC Würth-Logistik übernimmt 73 Mitarbeiter von insolventer Firma

Das Unternehmen investiert in Wachstum. Das Insolvenzverfahen gegen Qualty365 GmbH wurde im Oktober eröffnet.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 56 Sekunden
Ein neues Hochregallager baut WLC Würth-Logistik am Eingang des Business-Parks Adelsheim. Archivfoto: Rechner

Adelsheim. (pm) "Eine hochmoderne Logistik mit effizienten und automatisierten Prozessen ist ein entscheidender Faktor für künftiges Unternehmenswachstum. Die WLC Würth-Logistik in Adelsheim hat sich als Logistikdienstleister spezialisiert und sich in diesem Umfeld stetig weiterentwickelt", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Dieser Wachstumsstrategie folgte die

