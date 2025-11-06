Adelsheim. (pm) "Eine hochmoderne Logistik mit effizienten und automatisierten Prozessen ist ein entscheidender Faktor für künftiges Unternehmenswachstum. Die WLC Würth-Logistik in Adelsheim hat sich als Logistikdienstleister spezialisiert und sich in diesem Umfeld stetig weiterentwickelt", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Dieser Wachstumsstrategie folgte die