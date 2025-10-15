Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Seitenstechen bis Krampf

Was bei Sport-Wehwehchen hilft

Wenn beim Joggen die Wade krampft, der Kopf schmerzt oder es in den Seiten sticht, fragen sich Hobby-Sportlerinnen und -Sportler: Was ist da los - und was hilft? Zwei Experten geben Antworten.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 08:11 Uhr 3 Minuten, 23 Sekunden
Gruß vom Bauchfell: Seitenstechen bremst Läuferinnen und Läufer aus. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Angelika Mayr

Saarbrücken/Dresden. (dpa-tmn) Wohl jeder, der regelmäßig Sport treibt, kennt die lästigen Begleiter wie Seitenstechen, Muskelkater oder Krämpfe. 

So sehr sie auch nerven: Meist sind sie harmlos. Zwei Experten erklären, wie sie entstehen, wie Hobby-Sportlerinnen und -Sportler vorbeugen können und was im akuten Fall hilft.

