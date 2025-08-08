Freitag, 08. August 2025

Plus Infektionskrankheit

Hib-Ausbruch in Hamburg - Wer gefährdet ist und wer nicht

In Deutschland sind Hib-Erkrankungen nach Angaben des Robert Koch-Instituts selten. Ein Ausbruch bereitet jedoch aktuell manchen Menschen Sorgen. Wie schätzen Experten die Situation ein?

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:33 Uhr 1 Minute, 45 Sekunden
Impfpass
Säuglinge werden in Deutschland standardmäßig gegen Hib geimpft (Symbolbild).

Hamburg (dpa) - In Hamburg beobachten Experten einen Ausbruch der bakteriellen Krankheit Haemophilus influenzae Typ b (Hib) mit bislang 16 Erkrankungen und drei Todesfällen. Grund zur Sorge besteht für gesunde Menschen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) aber nicht. Erwachsene könnten zwar mit Hib im Nasenrachenraum besiedelt sein, Gesunde seien aber in der Lage, den Erreger zu

