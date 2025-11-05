Engagement macht Weihnachten heller
Ob Tafel oder Weihnachtspost – Möglichkeiten zum Engagement gibt es viele. Und schon ein paar Stunden Zeit in der Woche oder ein kleiner Betrag können das Fest für andere etwas schöner machen.
Von Claudia Wittke-Gaida
Berlin. (dpa-tmn) Einsamkeit, Kälte, Armut: Während viele an Weihnachten mit Familie oder Freunden im Warmen feiern, brauchen andere Unterstützung. Wer helfen möchte, findet viele seriöse Möglichkeiten – von der Tafel bis zum Kältebus. Hier sind 7 davon:
1. Bei der Tafel anpacken
Über 970 Tafeln in Deutschland verteilen regelmäßig