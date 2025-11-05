Mittwoch, 05. November 2025

Plus 7 Wege zum Helfen

Engagement macht Weihnachten heller

Ob Tafel oder Weihnachtspost – Möglichkeiten zum Engagement gibt es viele. Und schon ein paar Stunden Zeit in der Woche oder ein kleiner Betrag können das Fest für andere etwas schöner machen.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 08:01 Uhr 3 Minuten, 2 Sekunden
Bei vielen karitative Organisationen kann man Sachspenden abgeben, aber auch beim Sammeln und Verteilen helfen. Foto: Andreas Arnold/dpa-tmn

Von Claudia Wittke-Gaida

Berlin. (dpa-tmn) Einsamkeit, Kälte, Armut: Während viele an Weihnachten mit Familie oder Freunden im Warmen feiern, brauchen andere Unterstützung. Wer helfen möchte, findet viele seriöse Möglichkeiten – von der Tafel bis zum Kältebus. Hier sind 7 davon:

1. Bei der Tafel anpacken

Über 970 Tafeln in Deutschland verteilen regelmäßig