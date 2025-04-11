Montag, 15. September 2025

Plus Tipps für Heimwerker

Neuer Fliesenspiegel für Küche und Bad

Neu verlegen, überstreichen oder mit Klebefolie überziehen - es gibt verschiedene Optionen, den Fliesenspiegel in Küche und Bad zu verschönern. Was ist für Laien gut machbar?

11.04.2025 UPDATE: 11.04.2025 10:19 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden

Cool und stylish: Ein Fliesenspiegel in Graffiti-Optik markiert das Badezimmer für Teenager. Foto: BDF/WeberHaus/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Köln. (dpa-tmn) Nach vielen Jahren oder Jahrzehnten gefallen Ihnen ihre Fliesen im Bad oder in der Küche nicht mehr? Dann können Sie entweder eine Fachfirma mit einer Modernisierung beauftragen - möglicherweise teuer - oder Sie können selbst Hand anlegen. 

Die Fliesen neu verlegen oder einfach streichen, lackieren oder überkleben – diese Optionen gibt es, wenn

