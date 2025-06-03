Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) Bei einem Brand zählt jede Sekunde. Denn je eher er entdeckt wird, desto besser sind die Chancen, ihn zu löschen oder sich in Sicherheit zu bringen.

Rauchmelder können Bewohnern da einen wichtigen Zeitvorteil verschaffen: Die batteriebetriebenen Geräte funktionieren unabhängig von der Stromversorgung und lösen im Ernstfall einen schrillen