Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Stille Lebensretter im Einsatz

Rauchmelder brauchen Pflege

Rauchmelder verhindern zwar keine Brände, aber sie schlagen Alarm, sobald sich Qualm im Zimmer verteilt. Besonders nachts, wenn unser Geruchssinn im Schlaf nicht aktiv ist, sind sie nützlich.

03.06.2025 UPDATE: 03.06.2025 08:14 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Rauchmelder können Eigentümer einfach installieren - einmal im Jahr sollte man die Funktionsfähigkeit der Warngeräte überprüfen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) Bei einem Brand zählt jede Sekunde. Denn je eher er entdeckt wird, desto besser sind die Chancen, ihn zu löschen oder sich in Sicherheit zu bringen. 

Rauchmelder können Bewohnern da einen wichtigen Zeitvorteil verschaffen: Die batteriebetriebenen Geräte funktionieren unabhängig von der Stromversorgung und lösen im Ernstfall einen schrillen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote