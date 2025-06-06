Kann ich mir vorstellen, Organe oder Gewebe zu spenden? Wer sich dieser Frage stellt, muss sich mit dem eigenen Tod beschäftigen - das tut niemand gern.

Dabei ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen und vor allem: sie auch festzuhalten. Schließlich soll der eigene Wille im Ernstfall auch bekannt sein - das entlastet die Liebsten. Fünf Dinge, die jeder über den Organspendeausweis wissen sollte:

Fakt 1: Es gibt Alternativen zum Organspendeausweis

So kann man im Organspende-Register seine Entscheidung digital hinterlegen. Das geht über die Website "organspende-register.de", die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte betreibt. Vorteil gegenüber dem Ausweis: Im Fall der Fälle können Krankenhäuser im Register hinterlegte Erklärungen suchen und abrufen.

Was es braucht, um die Entscheidung dort einzutragen:

Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion oder einen elektronischen Aufenthaltstitel oder eine eID-Karte

AusweisApp

Krankenversichertennummer

E-Mail-Adresse

Auch in einer Patientenverfügung kann man seinen Willen rund um die Organspende festhalten. Theoretisch reicht übrigens ein formloses Blatt Papier, sofern es mit Name und Unterschrift versehen ist.

Ein Weg eignet sich allerdings nicht, um die Organspende-Entscheidung festzuhalten: das Testament. Es wird erst zu einem Zeitpunkt geöffnet, an dem es für eine Organspende schon zu spät ist, so das Portal "organspende-info.de" des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG).

Fakt 2: Ab 16 Jahren kann man sich für Organspende entscheiden

Das regelt das Transplantationsgesetz. Ihre Bereitschaft zur Organ- oder Gewebespende können Jugendliche demnach ab dem 16. Geburtstag erklären. Widersprechen geht übrigens bereits ab dem 14. Geburtstag.

Ist der Nachwuchs jünger, entscheiden die Erziehungsberechtigten über eine Organ- und Gewebespende.

Fakt 3: Man kann sich beliebig oft umentscheiden

Wer sich einmal festgelegt hat, muss für immer bei dieser Entscheidung bleiben? So ist es nicht.

Geht es um die Bereitschaft zur Organspende, kann man sich jederzeit umentscheiden. Wer seine Entscheidung in Register hinterlegt hat, kann den Eintrag dort jederzeit ändern. Wer einen Organspendeausweis besitzt, sollte ihn vernichten und einen neuen ausfüllen. Gültig ist immer die zuletzt abgegebene Erklärung.

Fakt 4: Der Ausweis gehört ins Portemonnaie, nicht in die Schublade

Ein ausgefüllter Organspendeausweis bringt wenig, wenn im Ernstfall niemand von seiner Existenz weiß. Die Informationsseite "organspende-info.de" rät daher, die Karte stets bei sich zu tragen, etwa im Portemonnaie. Ebenfalls wichtig: Angehörige über die eigene Entscheidung zu informieren.

Fakt 5: Auf Reisen: ein Exemplar in Landessprache dabeihaben

Wer ins Ausland reist, sollte den Organspendeausweis mit sich führen - und zwar in einer Ausführung in der Landessprache. Vorlagen in 29 Fremdsprachen lassen sich hier herunterladen.

Hintergrund: Im Urlaubsland können die Gesetze zur Organspende ganz anders aussehen als in Deutschland. Während man hierzulande nur als Organspender infrage kommt, wenn man zugestimmt hat, gibt es etwa in Frankreich, Spanien oder Italien die Widerspruchslösung. Heißt: Man ist automatisch Spender oder Spenderin - sofern man nicht aktiv widersprochen hat.

Bei einem Todesfall im Ausland gilt das Gesetz des jeweiligen Landes - ganz unabhängig davon, welche Nationalität die verstorbene Person hat. Wer also sichergehen will, dass der eigene Wille auch im Ausland berücksichtigt wird, sollte sich vorab über die Regelungen informieren - und natürlich: den Ausweis dabeihaben.