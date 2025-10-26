So werden 3D-Druck und Innovationen zur Bauwende führen
Professor Frank Dehn vom KIT versteht die Debatten um Klimaschutz in der Zementindustrie. Doch tut sich dort seiner Einschätzung nach bereits sehr viel.
Professor für Baustoffe und Betonbau am Karlsruher Institut für Technologie
Von Barbara Klauß
Karlsruhe/Heidelberg. Der Protest gegen die Zementindustrie reißt nicht ab. Gerade erst haben in Heidelberg wieder Aktionstage stattgefunden. Dabei geht es auch gegen einen der Größten der Branche: Heidelberg Materials. Die Aktivisten prangern die hohen CO₂-Emissionen an, die bei der Zementherstellung entstehen. Sie wollen, dass weniger Zement genutzt