München/Berlin. (kla/dpa/AFP) Sie wollen "eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz in Deutschland und Europa" einläuten: Mehrere Wirtschaftsbosse und Mitglieder der Bundesregierung haben am Dienstag in Berlin gemeinsam ein großes Projekt der Deutschen Telekom und des US-Chip-Herstellers Nvidia vorgestellt.

Gemeinsam wollen die beiden Konzerne für über eine Milliarde Euro eine