Mittwoch, 05. November 2025

Plus München/Berlin

"Neue KI-Ära in Europa" mit Softwarelösungen von SAP

Telekom und Nvidia bauen gemeinsam eine riesige Fabrik in München. SAP-Konzernchef Christian Klein zeigte sich bei der Vorstellung in Berlin entsprechend begeistert.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Nvidia-Chef Jensen Huang (links), Telekom-Chef Tim Höttges und SAP-Chef Christian Klein bei der Vorstellung einer neuen KI-Fabrik in Berlin. Foto: Telekom

München/Berlin. (kla/dpa/AFP) Sie wollen "eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz in Deutschland und Europa" einläuten: Mehrere Wirtschaftsbosse und Mitglieder der Bundesregierung haben am Dienstag in Berlin gemeinsam ein großes Projekt der Deutschen Telekom und des US-Chip-Herstellers Nvidia vorgestellt.

Gemeinsam wollen die beiden Konzerne für über eine Milliarde Euro eine

