Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF hat laut einem Pressebericht einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden. Der US-Finanzinvestor Carlyle ist demnach bereit, rund sieben Milliarden Euro für die Coatings genannte Sparte der Ludwigshafener zu bezahlen.

Das berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf mehrere mit der Sache