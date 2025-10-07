Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus Heidelberg/Ludwigshafen

Kauft SNP-Besitzer Lacke-Geschäft der BASF für 7 Milliarden Euro?

Der US-Finanzinvestor Carlyle macht angeblich ein Angebot. Er ist kein Unbekannter in der Region.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 13 Sekunden
Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF hat laut einem Pressebericht einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden. Der US-Finanzinvestor Carlyle ist demnach bereit, rund sieben Milliarden Euro für die Coatings genannte Sparte der Ludwigshafener zu bezahlen.

Das berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf mehrere mit der Sache

Matthias Kros
