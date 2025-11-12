Weniger Aufträge für Heideldruck besonders in USA
Das Ergebnis hat sich dank Sparprogramm trotzdem verbessert. Der Aktienkurs fährt Achterbahn.
Von Matthias Kros
Heidelberg. Die schwache Konjunktur macht auch der Heidelberger Druckmaschinen AG zunehmend zu schaffen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 holte das Unternehmen deutlich weniger Aufträge herein als ein Jahr zuvor, der Auftragsbestand schrumpfte um rund 15 Prozent auf nur noch 809 Millionen Euro.{element}
Vorstandschef Jürgen Otto