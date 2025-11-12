Von Matthias Kros

Heidelberg. Die schwache Konjunktur macht auch der Heidelberger Druckmaschinen AG zunehmend zu schaffen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 holte das Unternehmen deutlich weniger Aufträge herein als ein Jahr zuvor, der Auftragsbestand schrumpfte um rund 15 Prozent auf nur noch 809 Millionen Euro.

{element}

Vorstandschef Jürgen Otto