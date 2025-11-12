Mittwoch, 12. November 2025

Plus Heidelberg

Weniger Aufträge für Heideldruck besonders in USA

Das Ergebnis hat sich dank Sparprogramm trotzdem verbessert. Der Aktienkurs fährt Achterbahn.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 18:58 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Insgesamt beschäftigt Heidelberger Druck derzeit 9171 Menschen. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Die schwache Konjunktur macht auch der Heidelberger Druckmaschinen AG zunehmend zu schaffen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 holte das Unternehmen deutlich weniger Aufträge herein als ein Jahr zuvor, der Auftragsbestand schrumpfte um rund 15 Prozent auf nur noch 809 Millionen Euro.

Vorstandschef Jürgen Otto

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
